Pisa, Corrado: "Con alcuni innesti saremo alla pari delle squadre di prima fascia"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato a margine di un evento della prossima stagione spiegando di voler costruire una squadra ambiziosa: “Inizia la quarta stagione con mister D'Angelo, un tecnico con cui abbiamo creato un progetto tattico. Il Pisa da 30 anni non giocava tre campionati cadetti di fila e ora che la squadra si è stabilizzata miriamo ad alzare l'asticella e anche a vincere il campionato. Con alcuni innesti mirati saremo alla pari delle squadre di prima fascia. - continua Corrado – A che modello ci ispiriamo? L’Atalanta ha fatto scuola, l’Udinese ha creato tanti presupposti per il settore giovanile, dobbiamo trarre questi insegnamenti e fare il nostro, magari tra qualche anno si parlerà della scuola Pisa. Vogliamo continuità per la squadra, non ci saranno rivoluzioni, continueremo su questa strada con innesti mirati”