Pisa, D'angelo: "Assenze? Niente piagnistei: a Cittadella possiamo fare un grande risultato"

Vigilia di gara per il Pisa che domani, seppur rimaneggiato tra Covid-19 e infortuni, affronterà il Cittadella. Del momento attuale dei nerazzurri ne ha parlato in conferenza stampa mister Luca D'Angelo: "Veniamo dal pari interno contro la Reggina, non abbiamo giocato una buona partita siamo stati bravi dal punto di vista del temperamento però tecnicamente abbiamo sbagliato molto: può capitare, era la terza gara in una settimana. Abbiamo riscontrato poi diverse positività al Covid-19, il lavoro settimanale ne ha risentito, l'operato di staff e squadra non è stato facile, ma negli ultimi due giorni abbiamo lavorato più tranquillamente: per domani siamo pronti, le assenze possono creare problemi ma si deve esser consapevoli che abbiamo una rosa ampia che ci consente di schierare sempre una squadra competitiva. Se non dovessimo far bene non sarà per le assenze, ma perché non facciamo bene noi".

La gara di andata sorrise ai veneti, che stesero "Dopo un quarto d'ora eravamo sotto di due reti e con un uomo in meno, la partita si era subito indirizzata sul versante Cittadella. La rivalsa è solo sportiva, vogliamo vincere ma non per riscattare l'andata, il Cittadella non è responsabile dei nostri errori. Sono una buonissima squadra, guidata da un mister molto bravo da cui io personalmente traggo molto spunti, ma noi abbiamo le carte in regola per fare un'ottima partita: non mi piacciono i piagnistei, e non cadiamo nell'errore di dire che mancano otto giocatori. Mancano, è vero, ma possiamo fare un grande risultato".