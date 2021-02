Pisa-Empoli 1-1, le pagelle: Birindelli soldatino, Żurkowski toglie le castagne dal fuoco

Pisa-Empoli 1-1

Marcatori: 35' Birindelli (P), 76' Żurkowski (E).

PISA

Gori 6 - Non è chiamato ad interventi particolarmente gravosi.

Birindelli 7 - Intraprendente e deciso: partita da soldatino sulla fascia destra, coronata da una rete frutto di uno splendido coast to coast a campo aperto. (Dall'81' Belli s.v.).

Caracciolo 6.5 - Molto attento in difesa: annusa il pericolo e si fa trovare al posto giusto per sventarlo.

Varnier 6 - Prestazione priva di errori per il difensore di D'Angelo.

Beghetto 5.5 - Si prende pochi rischi preferendo badare al sodo. La sua gara è macchiata dalla rete del pareggio dell'Empoli, in occasione della quale perde la marcatura di Żurkowski. (Dal 90'+1' Quaini s.v.).

Gucher 6.5 - Soprattutto nel primo tempo fa valere tutta la propria intelligenza calcistica inserendosi con i tempi giusti e andando più volte alla conclusione. Gara di qualità e quantità.

De Vitis 6 - Fa da schermo davanti alla difesa, eseguendo il lavoro sporco a centrocampo. (Dall'81' Mastinu s.v.).

Mazzitelli 6 - Partita efficace del centrocampista di D'Angelo, che non fa mancare applicazione e grinta in mediana. (Dal 65' Marin 6 - Entra in partita con il piglio giusto, per quanto non abbia possibilità di farsi valere in fase offensiva).

Siega 6.5 - Dà il via all'azione del gol di Birindelli recuperando rabbiosamente un pallone a centrocampo ai danni di Parisi. Non tira mai indietro la gamba.

Marconi 6 - Cerca in tre circostanze il gol in acrobazia, e per poco non gli riesce. Partita di sacrificio per lui in attacco, dove libera spazi per i compagni e battaglia con i difensori avversari.

Palombi 5.5 - Estraniato dalla manovra, non riesce ad incidere sull'incontro. Anche se, nella ripresa, sfiora la rete del possibile 2-0 colpendo un palo di testa (Dal 65' Vido 6 - Pronti, via e ha subito un'occasione da rete. Si cala con determinazione nella parte).

EMPOLI

Brignoli 6 - Non viene chiamato in causa molte volte dai giocatori del Pisa: si fa trovare pronto quando ciò avviene.

Fiamozzi 6 - Ha gamba e non esita a sovrapporsi sulla fascia dove, quando imbeccato, fornisce dei traversoni interessanti.

Nikolaou 6 - Commette qualche errore tecnico di troppo che ne mette a nudo le difficoltà in impostazione. Compensa con una gara difensivamente attenta.

Romagnoli 6.5 - Guida la difesa con caparbietà, non andando mai in affanno contro gli attaccanti del Pisa.

Parisi 6 - Al pari di Nikolaou, soffre la pressione avversaria e incappa in alcune sbavature: una di queste dà il via alla rete del vantaggio nerazzurro. Cresce nel secondo tempo e fornisce a Zurkowski il pallone del pareggio. Partita dai due volti. (Dall'85' Terzic s.v.).

Haas 6.5 - Fornisce supporto alla manovra, mettendosi nelle condizioni di arrivare più volte al tiro. Fa da collante tra centrocampo e attacco.

Stulac 6 - Lavoro tutto sommato positivo del mediano sloveno. Sempre invitanti i suoi servizi da calcio piazzato. (Dal 90' Damiani s.v.).

Ricci 5.5 - Non riesce ad emergere in mediana, dove la pressione costante dei centrocampisti del Pisa lo mette in crisi. (Dal 74' Żurkowski 6.5 - Lascia il segno sulla partita con una precisa conclusione al volo sotto porta. Ingresso decisivo che toglie le castagne dal fuoco a Dionisi).

Moreo 5.5 - Ha il compito di ribaltare il fronte partendo dalla trequarti. Fa tutto bene, però sbaglia quasi sempre l'ultimo passaggio. Troppo impreciso. (Dal 46' Bajrami 6 - Prova ad incidere con qualche iniziativa personale. Ha anche una buona occasione ad inizio ripresa).

Mancuso 6 - Dopo un primo tempo anonimo, nella ripresa cerca di trascinare la squadra con maggiore intraprendenza. Svaria su tutto il fronte d'attacco e, quando può, prova la soluzione personale. Manca solo il guizzo finale.

La Mantia 6 - La sua presenza si fa sempre sentire, anche in una serata come quella odierna, nella quale ha poche occasioni limpide per attaccare la porta. Combatte come un leone e cerca sempre di aiutare la squadra. (Dal 74' Matos s.v.).