Pisa, G. Corrado ci crede: "Play off difficili da conquistare, ma non è ancora tutto perduto"

Il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado intervenuto nel corso della trasmissione Il Nerazzurro ha parlato della sconfitta contro il Chievo, dei play off che si sono allontanati e del futuro firmato Knaster: “Come a Pescara non abbiamo giocato una partita alla nostra altezza, abbiamo fatto un passo indietro, ma ci sono ancora sei gare e 18 punti a disposizione per dimostrare quanto valiamo. I play off non sono ancora compromessi anche se è chiaro che sarà difficile conquistarli, ma possiamo ambire a fare meglio del finale di stagione dello scorso anno. È una questione di approccio e mentalità e già contro il Cosenza sono convinto che le cose cambieranno e faremo una grande partita. - continua Corrado come riporta Tuttopisa.com - Knaster? Ci sentiamo nella quotidianità, spera sempre di vincere. E’ ovviamente dispiaciuto per le ultime sconfitte come lo siamo tutti noi, lo staff tecnico e la squadra. Sta iniziando a capire i meccanismi del calcio ed il livello della Serie B, è molto appassionato di calcio. E’ una persona con un’intelligenza sopra la media e dunque porta idee importante e riesce a fare delle letture e valutazioni di spessore”.