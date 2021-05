Pisa, idea Beruatto per la difesa. Sarà sfida col Vicenza per il terzino della Juventus

Per il terzino Pietro Beruatto si profila una sfida fra il Vicenza, club dove il classe '98 ha giocato nell'ultima stagione in prestito, e il Pisa. Il calciatore infatti tornerà alla Juventus, proprietaria del cartellino, a fine stagione poiché il club veneto ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 2 milioni di euro per il giocatore nonostante le ottime prestazioni di Beruatto che è stato recentemente convocato anche dall'Under 21 per uno stage. Il Vicenza vorrebbe infatti chiedere il rinnovo del prestito del difensore su cui però si sta muovendo, come riporta La Nazione, anche il Pisa in Serie B, club che vanta ottimi rapporti con quello torinese.