Pisa, Mazzitelli: "Mi piacerebbe restare qui. Pubblico? Fastidioso vedere l'Arena vuota"

Intervistato da 50 Canale il centrocampista del Pisa Luca Mazzitelli ha parlato dell’andamento della stagione nerazzurra e del proprio futuro: “Contro la Reggina è arrivato un pareggio giusto, loro l’avevano preparata molto bene e anche noi, ma abbiamo sbagliato alcune cose e potevamo fare di più. Contro le squadre chiuse facciamo fatica e dobbiamo migliorare per riuscire a fare meglio e conquistare punti anche contro di loro. L’assenza dei tifosi? Non è facile giocare senza pubblico soprattutto per squadre come la nostra, è fastidioso vedere l’Arena vuota, credo che se ci fossero stati i tifosi dopo il gol contro il Chievo sarei impazzito e mi sarei tolto la maglia. - continua Mazzitelli – Sono a Pisa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, è ancora presto per pensare al prossimo campionato, ma resterei sicuramente volentieri qui”.