Ufficiale Scafatese, rinforzo dal Napoli: ecco Emmanuele De Chiara

La Scafatese si assicura Emmanuele De Chiara. Il capitano del Napoli Primavera arriva in prestito per la nuova stagione

Nuovo rinforzo per la Scafatese, che continua a puntare sui giovani di prospettiva. Il club campano ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Napoli del centrocampista Emmanuele De Chiara, classe 2006 e capitano della formazione Primavera azzurra.

Scafatese, ufficiale De Chiara: arriva in prestito dal Napoli

La Scafatese Calcio comunica agli organi di stampa di aver raggiunto un accordo con la SSC Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del centrocampista Emmanuele De Chiara.

Classe 2006 e capitano del Napoli Primavera, De Chiara ha percorso l’intera trafila del settore giovanile azzurro. Nel corso della passata stagione è stato inoltre aggregato in diverse occasioni alla prima squadra, figurando tra i convocati per la vittoriosa Supercoppa Italiana e per alcune gare di UEFA Champions League.