Ufficiale Ascoli, ecco Oliveri: arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto

L'Ascoli rinforza le corsie esterne con Andrea Oliveri. Il classe 2003 arriva dall'Atalanta con diritto di riscatto e controriscatto.

L'Ascoli mette a segno un nuovo colpo per la prossima stagione. Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Oliveri dall'Atalanta: l'esterno classe 2003 si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società bergamasca.

Ascoli, ufficiale l'arrivo di Oliveri dall'Atalanta

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito da Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Andrea Oliveri a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.

Nato a Palermo il 14 gennaio 2003, Oliveri è un esterno cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui ha completato l’intero percorso fino alla formazione Primavera, conquistando la Supercoppa di categoria nella stagione 2020/21. Parallelamente ha vestito la maglia delle Nazionali giovanili italiane Under 15, Under 16 e Under 17, guidate dai commissari tecnici Rocca e Zoratto.

La prima esperienza lontano da Bergamo arriva nella stagione 2022/23 con il Frosinone, contribuendo alla promozione in Serie A della formazione allenata da Fabio Grosso. L’anno successivo approda al Catanzaro di Vincenzo Vivarini, dove colleziona 30 presenze complessive tra Campionato, Coppa Italia e playoff, realizzando anche il suo primo gol in Serie B nella sfida contro la Sampdoria.Nelle ultime due stagioni ha ulteriormente consolidato la propria esperienza in Serie B con le maglie di Bari (29 presenze e 3 assist) e Pescara. Con il club abruzzese, nuovamente agli ordini di Vivarini, ha messo a segno tre reti: una doppietta contro l’Empoli e un gol di testa nella sfida con la Sampdoria.

L’Ascoli Calcio rivolge un caloroso benvenuto ad Andrea Oliveri, che ha già raggiunto il ritiro di Norcia per mettersi a disposizione del tecnico Tomei.