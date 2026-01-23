Pontedera, l'attacco parlerà bulgaro: arriva l'esterno Raychev dal Pisa
Dopo una prima parte di stagione con la maglia del Frosinone in Serie B dove è rimasto ai margini della prima squadra, appena due presenze, per l'esterno offensivo Raychev c'è una nuova esperienza in Serie C con la maglia del Pontedera. Questo il comunicato del club toscano:
"L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Adrian Raychev.
Esterno offensivo di nazionalità bulgara, classe 2006, arriva a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club.
Raychev approda nel calcio italiano nel 2022, firmando con il Pisa. Dopo il percorso nelle giovanili nerazzurre (Under 17 e Primavera), a gennaio 2025 passa alla Vis Pesaro, dove disputa 17 gare segnando 2 gol in Serie C. Nella prima metà della stagione in corso milita nel Frosinone, facendo il suo esordio in Serie B.
Attaccante tecnico e veloce, è nel giro della nazionale bulgara Under 21".
