Pisa, primi rumors di mercato: piace Leverbe del Chievo. Soddimo nel mirino del Pescara

Anche se formalmente ancora non c'è un direttore sportivo dopo l'addio di Roberto Gemmi verso Brescia, emergono i primi rumors di mercato legati al Pisa della prossima stagione. Stando, infatti, a quanto riportato da TuttoPisa.com il club nerazzurro per la propria retroguardia avrebbe messo nel mirino Maxime Leverbe del Chievo Verona (29 presenze ed una rete in questa stagione con i veneti), società con la quale i rapporti non sono dei migliori a causa del 'caso Marconi' che ha portato alla squalifica per dieci giornate dell'attaccante toscano per offese di stampo razziale nei confronti di Joel Obi.

In uscita, invece, potrebbe salutare Danilo Soddimo: sul centrocampista c'è l'interesse del Pescara.