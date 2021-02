Pisa-Vicenza 2-2, le pagelle: Meggiorini come Djorkaeff, Mazzitelli è una garanzia

PISA-VICENZA 2-2

Marcatori: 23’ Dalmonte (V), 32’ Meggiorini (V), 59’ Vido (P), 61’ Mazzitelli (P)

PISA

Gori 6 – Uscita kamikaze per anticipare Zonta. Sorpreso colpevolmente sul proprio palo, si riscatta con una parata strepitosa a mano aperta.

Birindelli 6 – Soffre la vivacità di Dalmonte in avvio, concedendogli troppo spazio. Non garantisce la solita spinta propulsiva. (75’ Lisi sv)

Benedetti 5,5 - Ritrova la maglia da titolare in un pomeriggio che si rivela complicato. Rischia tantissimo in fase di uscita. (75’ Varnier sv)

Caracciolo 6 - Meno dominante rispetto agli standard abituali. Pur in quella che non è la sua versione migliore resta il più affidabile dietro.

Beghetto 6,5 – Fa tremare subito la traversa con una splendida punizione a giro e accompagna sempre l’azione servendo l’assist per Vido.

Siega 6 – Si sfianca in un lavoro dispendioso, alternando pressione sugli avversari e inserimenti senza palla. Esce dopo un tempo. (46’ Soddimo 5,5 – Entra per fare la seconda punta ma non riesce a essere incisivo. Perde un pallone che poteva costare caro).

Mazzitelli 7 – Non perde mai la calma, anche nei frangenti più delicati della sfida. Firma la rete del pareggio con un meraviglioso tiro al volo.

Marin 6 – Distratto in marcatura, più quantità che qualità. Discreto il suo contributo in fase di interdizione. (75’ De Vitis sv)

Gucher 6 – Poco ispirato nella posizione iniziale di trequartista. Più utile per la squadra quando arretra di qualche metro il suo raggio di azione.

Vido 6,5 – Si abbassa per legare il gioco e a volte tiene un po’ troppo la palla rallentando la manovra ma la riapre con uno splendido assolo.

Marconi 5,5 – Zero palloni giocabili, è sua la deviazione che si trasforma in assist per la sforbiciata di Meggiorini. (86’ Palombi sv)

VICENZA

Grandi 6 – Primo tempo da turista del sabato con vista sulla Torre. Nel secondo tempo viene trafitto due volte senza responsabilità.

Cappelletti 6,5 – Sempre propositivo, si sovrappone con grande continuità e chiude alla perfezione il triangolo con Dalmonte.

Pasini 5,5 – Stoico nel rimanere in campo con una vistosa fasciatura al capo dopo un duro contrasto aereo con Marconi. Si fa sverniciare da Vido.

Valentini 6 – Schierato un po' a sorpresa da Di Carlo, diligente nel seguire i movimenti della linea difensiva e nel giocare d’anticipo.

Beruatto 6 – Più bloccato rispetto al suo omologo di fascia. Tiene bene la posizione senza andare praticamente mai in sofferenza.

Zonta sv – Vince il premio Oscar per la sfortuna, subisce un colpo alla testa e deve abbandonare il terreno di gioco dopo un quarto d’ora. (16’ Cinelli 6 – Entra a freddo ma non ne risente, impegna Gori da fuori).

Pontisso 6,5 – Preferito dal primo minuto a Rigoni in regia, assicura qualità nel fraseggio prestando grande attenzione anche alla fase difensiva.

Agazzi 6 – Per lui è come un derby vista la lunga esperienza in maglia amaranto. Morde le caviglie degli avversari. (67’ Nalini 6 – Si muove bene cercando spazi per sgommare).

Giacomelli 6,5 – Prezioso nella gestione, si allarga spesso sulla destra per creare pericoli. Cala un po’ nella ripresa. (67’ Vandeputte 6 – Molto attivo fin dal suo ingresso, appena può cerca la conclusione in porta).

Dalmonte 6,5 – Breve, ma intenso. Serve una gran palla a Zonta e sorprende Gori sul suo palo prima di andare ko per un problema muscolare. (26’ Gori 5 – Porta peso e centimetri in attacco, ma è impreciso sotto porta. Dopo quelli con la Spal si divora altri due gol).

Meggiorini 7 – Raddoppia con una spettacolare conclusione in rovesciata che fa tornare alla memoria quella di Djorkaeff in un vecchio Inter-Roma. (67’ Longo 6 – Una gran palla per Gori come biglietto di visita. Poi una bella sponda non sfruttata).