Pochi consensi per la nuova Coppa Italia, per il Venezia è: "Incredibilmente stonata"

vedi letture

Non riscuote molti consensi il nuovo format della Coppa Italia annunciato ieri che prevede la partecipazione delle sole formazioni di Serie A e B. Consensi che non sembrano provenire neanche dalle società dirette interessate come ad esempio il Venezia, formazione del campionato cadetto, che attraverso il proprio account Twitter in inglese, definisce tale scelta come: "Incredibilmente stonata".