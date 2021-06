Polito annuncia: "Ho risolto il contratto con l'Ascoli, ma potrei proseguire questa avventura"

Nella giornata di ieri il direttore sportivo Ciro Polito ha risolto il contratto che lo legava all'Ascoli, ma l'addio potrebbe non essere definitivo visto che il diretto interessato ai microfoni di Picenotime.it ha aperto alla permanenza in bianconero: "Da ieri sera ho risolto consensualmente il mio contratto in essere con l'Ascoli Calcio, con tanto di firme ufficiali, ma allo stesso tempo ho dato la totale disponibilità a continuare la mia esperienza in bianconero. Nel fine settimana attendo una chiamata da parte del patron per confrontarci in merito e se ciò non avverrà allora prenderò le decisioni del caso. In questo momento la mia priorità resta comunque l'Ascoli". Polito resta sempre un nome caldo per il ruolo di ds del Bari.