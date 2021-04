Pordenone, Domizzi: "Conto l'Entella ci aspettiamo la reazione che tutti vogliamo"

"E' una bella sensazione, allenare la prima squadra è il sogno di chi prova a intraprendere questa carriera: questo unico giorno che ci separa dalla partita di domani è stato vissuto con slancio e nervi da parte mia e della squadra, ci sarà poi tempo per altro": così nella prima conferenza stampa da allenatore del Pordenone Maurizio Domizzi.

Il tecnico, in vista del match di domani contro l'Entella, ha poi proseguito: "Il concetto che ho provato a far passare molto chiaro è che si deve velocemente trovare l'equilibrio tra il non sentirsi troppo tranquilli e il sentirsi retrocessi: in mezzo c'è un mondo, un mare, che noi dobbiamo essere in grado di colmare a nostro favore. Siamo in grado di farlo. Una reazione l'aspettano e la vogliono tutti, i giocatori per primi, e ogni occasione è buona, a partire da domani. Si devono stringere i denti e andare di nervi una-due partite, per le ultime cinque poi avremo la rosa disponibile e con una condizione migliore di quella odierna".

Sull'Entella: "E' una squadra che gioca in parte, ma prova sempre con una gioco propositivo e di livello, ha una squadra tecnica, veloce e fatta di buoni elementi: hanno forse pagato proprio il provare a proporre un certo tipo di calcio, ma gioca bene. Direi che forse è quella che sorprende maggiormente per la posizione di classifica".