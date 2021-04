Pordenone, Magnino: "Punto importante che ci teniamo stretto. Ci tenevamo a far bene"

Dopo il pareggio contro il Pisa, il centrocampista del Pordenone Luca Magnino ha parlato in sala stampa: "Punto importante, ci tenevamo a fare bene e dare continuità alla vittoria col Frosinone - riporta TuttoPordenone.com -. Siamo stati bravi a riprenderla non abbiamo mai mollato nonostante gli episodi, è un punto importante e ce lo teniamo stretto. Abbiamo dimostrato di esserci sotto tutti i punti di vista, siamo andati a prenderci un punto meritato. Sono contento di aver dato una mano alla squadra oggi. So di dover crescere ancora lavoro tanto in settimana per migliorarmi in quello che sono i miei limiti ma fino adesso mi ritengo abbastanza soddisfatto. Per me è sempre un’emozione scendere in campo con questa maglia perchè sono nato a Pordenone, la sento mia. Spero di poter ricambiare l'affetto dei nostri tifosi e di ritrovarli presto allo stadio, ci mancano tanto".