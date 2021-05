Pordenone, per l'attacco si punta al ritorno di Strizzolo

Il Pordenone è alla ricerca di una nuova punta in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto il club neroverde sta pensando di riportare casa Luca Strizzolo, attaccante della Cremonese in scadenza di contratto nel 2022. Per Strizzolo sarebbe la quarta volta in maglia neroverde.