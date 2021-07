Pordenone, Perisan: "Difendere la porta di casa ha un significato speciale"

"Difendere la porta di casa ha un significato speciale". Esordisce così Samuele Perisan dopo il rinnovo triennale con il Pordenone annunciato oggi: "Giocare di fronte alla propria gente, ai propri cari è un valore aggiunto per un calciatore e non vedo l’ora di vivere quest’emozione con la riapertura degli stadi. La Società, che ringrazio, mi ha dato grande fiducia lo scorso anno, ora sono particolarmente orgoglioso e felicissimo di prolungare ulteriormente il contratto. Con i compagni e lo staff lavoreremo al massimo per affrontare al meglio la nuova stagione. Un campionato che si preannuncia difficile quanto affascinante. Starà a noi farci trovare pronti".