Pordenone-Salernitana, le formazioni ufficiali: Castori torna al 4-4-2 date le assenze

vedi letture

In quel di Lignano Sabbiadoro, al via - alle 14:00 - la gara della 36^ giornata del campionato di Serie B che opporrà Pordenone e Salernitana.

Viste le tante assenze che da tempo stanno falcidiando i campani, gli stessi optano per il ritorno al 4-4-2, modulo che ha consentito di battere Frosinone, Entella e Venezia: in avanti, con Djuric confermato titolare, c'è Gondo. Nessuna particolare sorpresa, invece, tra i ramarri, che in avanti confermano Ciurria e Butic.

Di seguito le formazioni ufficiali:

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Zammarini, Pasa, Scavone; Mallamo; Ciurria, Butic.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kupisz, Di Tacchio, Capezzi, Kiyine; Gondo, Djuric.