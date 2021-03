Pordenone, Tesser: "L'episodio del rigore avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, è intervenuto al termine del match contro il Monza: "È stata una partita equilibrata, abbiamo disputato un buon match. Abbiamo tenuto il campo bene, nel secondo tempo li abbiamo messi lì nella loro metà campo. Poi c’è stato quell'episodio del rigore che avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita. Sul capovolgimento poi prendiamo il secondo gol. Ci abbiamo provato fino in fondo, personalmente sono soddisfatto, ma mancano punti".

C’è stata più attenzione rispetto alla gara col Chievo?

"Col Chievo abbiamo subito tre tiri in porta, qui siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Mi dispiace per questi ragazzi che stanno dando tanto, ma non stanno portando a casa nulla. Non devono abbattersi troppo, giocare contro una squadra forte come il Monza in questo modo ci deve dare coraggio".

Col Pescara sarà una sfida decisiva.

"Dobbiamo interrompere il momento negativo e prepararla bene, con la giusta concentrazione. Dovremo essere in grado di gestire bene la settimana per fare una grande gara".