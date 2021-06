Porto e Benfica su Mota. Il calciatore: "Felice di queste voci, ma a Monza sto bene"

vedi letture

Grande protagonista con il Portogallo nell'Europeo Under 21 chiuso al secondo posto alle spalle della Germania per Dany Mota stanno suonando forti le sirene del mercato con Benfica e Porto che l'avrebbero messo nel mirino in vista della prossima stagione. Intervistato da Sport Tv l'attaccante classe '98 ha spiegato che la sua priorità va alla permanenza al Monza: “Vediamo cosa succede, ora vado in vacanza e mi rilasso un po'. Ovviamente qualsiasi calciatore sarebbe contento di sapere che ci sono club così importanti sulle proprie tracce, ma a Monza mi trovo bene e c'è un progetto per puntare alla Serie A. - conclude il lusitano – La mia preferenza va al Monza, ma vediamo”.