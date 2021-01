Pres. Empoli: "Dispiace non aver i tifosi vicini, ma proprio per questo vogliamo dar più gioie"

vedi letture

"Per il nuovo anno mi sento di fare un augurio ai nostri tifosi. Non averli accanto è un peccato e mi dispiace tanto, ma ci tengo a ribadire che proprio per questo abbiamo ancora più voglia di farli contenti": questo il messaggio che il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha voluto mandare ai tifosi azzurri attraverso i canali ufficiali del club.