Pres. Lecce: "L'Empoli difficilmente fallirà la promozione diretta: è lotta per il secondo posto"

Come riporta calciolecce.it, in una lunga intervista al Quotidiano di Puglia, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha fatto il punto sul campionato dei suoi, ancora in lizza - come da pronostico - per la promozione diretta in A: “Prima della gara contro il Venezia, ho ricordato ai ragazzi che, nonostante le sole quattro sconfitte rimediate in tutto il campionato, era maturata la consapevolezza di aver perso il treno della promozione diretta. E invece improvvisamente, grazie ai risultati ottenuti contro Reggiana e Chievo, ci siamo presentati all’appuntamento di Venezia con un solo punto di distacco dal secondo posto. Volevo stimolarli ulteriormente e far capire a tutti che il campionato ci stava dando un altra chance. Quelle parole sono servite. Adesso abbiamo l’entusiasmo di giocarci un’opportunità che temevamo di aver perso a causa di qualche nostro passaggio a vuoto e alcuni pesanti errori arbitrali subiti. Io direi che l’Empoli è praticamente andato, difficilmente fallirà la promozione diretta. Per il secondo posto vedo in lotta squadra che hanno caratteristiche completamente diverse. Noi offriamo un gioco bello, piacevole, d’attacco e per questo realizza tanti gol. Poi c’è la Salernitana che ha il grande pregio di subire pochissimi gol, quindi il Monza che dispone dell’organico più forte del torneo e infine c’è il Venezia che mi ricorda per qualità e spensieratezza il Lecce di due anni fa".