Reggiana, Alvini ottimista: "I nuovi acquisti daranno una mano, buon secondo tempo"

"Abbiamo fatto un secondo tempo accettabile, la partita è rimasta in bilico fino a 10 minuti dalla fine e potevamo riaprire il match in qualunque momento. Purtroppo il gol del 2-0 è arrivato in contropiede, forse nel nostro momento migliore. Non posso dire nulla ai ragazzi, affrontavamo una Spal autorevole candidata per la promozione diretta. La loro rosa è forte, lo sapevamo benissimo e ci sta di soffrire in casa loro. Se non alzi il baricentro e subisci la loro fisicità è normale che paghi le conseguenze, negli uno contro uno ci può stare andare in affanno perchè hanno gente di categoria superiore. Purtroppo l'astinenza può essere preoccupante, ma siamo sulla buona strada e basterà un episodio per sbloccarci e tornare ad essere brillanti come ad inizio stagione. Sono ottimista anche per l'impatto positivo dei nuovi acquisti. Del Pinto e Ardemagni sono arrivati martedì, ma si sono messi immediatamente a disposizione. Saranno un valore aggiunto per noi e ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo della salvezza". Così il tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini in conferenza stampa dopo la gara persa con la Spal per 2-0.