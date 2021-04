Reggiana-Empoli 1-0 al 45'. Decide per il momento la rete di Matos all'11. Infortunio di Del Pinto

Finisce con l’Empoli in vantaggio per 1-0 sulla Reggiana il primo tempio dell’anticipo della 33^ giornata di Serie B al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Decide per il momento la rete di Ryder Matos all 11’. Da segnalare per i padroni di casa la sostituzione di Del Pinto al 15’ per un problema al polpaccio destro. Al posto dell’ex Benevento è entrato Varone.