Ufficiale Reggiana, in difesa arriva Brekalo. Contratto annuale con opzione di rinnovo

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Reggiana "comunica l’ingaggio del difensore mancino Filip Brekalo, che sigla con il club granata un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo.

Croato di Zagabria, nato il 20 gennaio 2003, è cresciuto nella Dinamo Zagabria e ha vestito la maglia delle nazionali giovanili croate dall’Under 14 all’Under 20 mettendo insieme 35 presenze.

Benvenuto a Reggio Emilia, Filip!".

Subito dopo la firma, attraverso i canali ufficiali del club, hanno fatto seguito anche le parole del calciatore, fresco quindi di approdo in granata: "Sono molto felice di essere qui e di vestire la maglia della Reggiana, questa è una grande opportunità per me e so che la Serie B è un campionato molto importante. Metterò tutto me stesso per aiutare la squadra e l’allenatore, non vedo l’ora di iniziare il mio percorso a Reggio Emilia. Conosco l’Italia perché mio fratello, Josip, ha giocato in Serie A. Sono rimasto impressionato dallo stadio e mi hanno parlato dei fantastici tifosi di questa città”.