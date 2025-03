Ufficiale Reggiana, l'annuncio del club: "Esonerato Viali, domani mattina il nuovo tecnico"

Svolta in panchina in casa Reggiana. Dopo i rumours del pomeriggio, la società ha deciso per il ribaltone in panchina. Non è stato ancora ufficializzato il nome del nuovo tecnico, ma intanto arriva la notizia dell’esonero di William Viali:

“AC Reggiana comunica di avere sollevato William Viali dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge -. Il Club granata lo ringrazia insieme ai membri del suo staff – Massimiliano Guidetti, Simone Baroncelli e Vincenzo Perri – per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con impegno e passione, augurando loro le migliori fortune per il futuro. La Società comunica inoltre che nella mattinata di domani sarà ufficializzata la nuova guida tecnica”, conclude il comunicato.

Davide Dionigi è il grande favorito per prendere il posto di Viali.