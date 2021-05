Reggiana-SPAL, le formazioni ufficiali: Asencio con Paloschi. Zamparo unica punta

Sarà Radrezza a sostenere l'unica punta Zamparo questo pomeriggio nella sfida contro la SPAL valida per la penultima giornata di Serie B. A centrocampo Rossi in cabina di regia con Varone e Del Pinto ai suoi fianchi. In difesa Espeche completa il trio davanti a Venturi. Gli estensi rispondono con il duo Paloschi-Asencio in avanti. In difesa Sernicola centrale di sinistra, mentre a centrocampo Murgia e Segre saranno le mezzali. Queste le formazioni ufficiali:

Reggiana (3-5-1-1): Venturi; Martinelli, Rozzio, Espeche; Libutti, Varone, Rossi, Del Pinto, Lunetta; Radrezza; Zamparo. Allenatore: Alvini

SPAL (3-5-2): Thiam; Okoli, Ranieri, Sernicola; Dickmann, Murgia, Esposito, Segre, Sala; Paloschi, Asencio. Allenatore: Rastelli