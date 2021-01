Reggina, Baroni: "C'è grande rammarico. Questa partita ci deve servire da lezione"

Deluso Marco Baroni, tecnico della Reggina, dopo la sconfitta subita in rimonta al Del Duca contro l'Ascoli. "C'è grande rammarico, sino al 70' la squadra ha fatto forse la migliore partita, abbiamo tenuto bene il campo, non abbiamo concesso nulla. Poi siamo calati fisicamente e oggi commentiamo una sconfitta amara che ci deve servire. Abbiamo sempre portato pressione e pericolo nell'area avversaria, poi ci sono stati questi due episodi e siamo andati un pò indietro e in B può accadere di tutto se arretri. L'Ascoli aveva fatto ben poco per vincere, ma ci dobbiamo leccare le ferite e guardare avanti. Non voglio puntare il dito contro nessuno, ripeto che questa gara ci deve servire da lezione".