Reggina, Baroni: "Dobbiamo complicare la gara del Brescia. Alcune esclusi per scelta tecnica"

Alla vigilia della sfida contro il Brescia, che segue alla preziosa vittoria sul Monza, il mister della Reggina Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole, riprese da tuttoreggina.com: "Sono state spese tante energie, ora c'è una gara contro un team importante, una squadra con un organico di primissimo livello e grande importanza, hanno mantenuto tanti calciatori della Serie A. Noi dobbiamo recuperare, vanno fatte delle valutazioni in seguito a quanto si è speso fisicamente e mentalmente".

Sull'avversario: "Ha delle mezz'ali di categoria superiore, è un organico con grandi qualità tecniche. Sicuramente dobbiamo essere bravi a gestire il loro palleggio e le loro transizioni. E' una squadra che ha trovato fiducia nei risultati, servirà una prova di altissimo livello, ma sappiamo di poterla fornire: io devo essere bravo a cogliere i calciatori che hanno più risorse dal punto di vista fisico e mentale, abbiamo un solo allenamento per preparare la partita. Ma ci sono poi tante partite e tanti punti in palio, vincere le partite in B non è mai facile. Dobbiamo mettere dentro tanti risultati importanti, ma c'erano anche prima di Pisa e Monza. Ogni partita è aperta a ogni risultato, la Reggina deve presentarsi nelle migliori condizioni, il Brescia è in salute e ha calciatori molto importanti: è una gara complicata per noi, dobbiamo farla diventare difficile anche per loro".

Sulla situazione della squadra: "Montalto è completamente recuperato, si è allenato senza interrompere mai la seduta. Anche lui deve recuperare il terreno perduto ma più da un punto di vista mentale. Ha perso qualche allenamento per un problema alla schiena, alla cervicale, in seguito al dolore intercostale che gli ha fatto saltare qualche partita. Kingsley è tra i convocati: non so se partirà subito, ma sta bene e sarà della partita. L'esclusione di Menez? Non deve rappresentare un problema questa esclusione, io ho a che fare con un gruppo. Lui deve fare un passo verso le esigenze che ha la squadra. A parte Crimi e Folorunsho, Di Chiara non è al meglio, ma lo portiamo con noi e lo valuteremo nella rifinitura. Gli altri sono fuori per scelta tecnica".

Al termine della rifinitura il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei 24 convocati per la trasferta di Brescia. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crisetig, Kingsley, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Ménez, Orji.