Reggina, Baroni: "Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo fare qualcosa in più"

Amara sconfitta per la Reggina contro il Lecce, questo il commento al termine della sfida del tecnico Marco Baroni. "Dobbiamo essere più cattivi, costruire una bella azione non è sufficiente, dobbiamo essere più incisivi nell'ultimo passaggio e al momento della conclusione. La squadra mostra una certa compattezza. Siamo stati bravi a concedere poche transizioni e a fare tanta pressione nella maniera giusta. Siamo sulla strada giusta da punto di vista della gestione della gara, il campionato è lungo, non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo fare qualcosa di più, non basta".