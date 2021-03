Reggina, Baroni: "Stanno tutti bene tranne Kingsley e Faty". Situm rientra fra i convocati

vedi letture

“Infortunati? Tranne Kingsley e Faty stanno bene. Situm e Di Chiara hanno recuperato, abbiamo molti calciatori a disposizione, è importante per noi questo aspetto. Sto valutando le scelte, non per fare un turnover, ma per decidere chi sono i calciatori migliori per affrontare una gara così impegnativa”. Queste le parole del tecnico della Reggina Marco Baroni in vista della sfida contro la capolista Empoli. In totale sono 26 i calciatori convocati, questa la lista completa:

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Orji, Petrelli