Reggina, Baroni: "Vittoria meritata, tatticamente non abbiamo sbagliato nulla"

Il tecnico della Reggina Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa al termine del successo ottenuto contro il Monza: "Sono contento della prestazione, abbiamo preparato bene la gara. Tatticamente non abbiamo sbagliato nulla, è una vittoria meritata, ma c'è poco tempo per gioire. Oggi abbiamo fatto un match differente rispetto alla partita con l'Empoli, quella sconfitta ci è servita".

Come valuta la prestazione?

"Il Monza ha un palleggio importante da dietro, glielo abbiamo concesso, ma poi siamo stati forti e aggressivi sui riferimenti. È un risultato importante, ma ora ci sono due gare importantissime. Non dobbiamo mollare nulla. Folorunsho? Faremo gli accertamenti del caso, speriamo non sia nulla di grave. Bellomo? Ha ritrovato il campo perché lo ha meritato. Ho fatto un po' di turnover perché gli altri stanno bene. C'è un gruppo che segue e vuole apprendere, oltre a voler migliorare".