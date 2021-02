Reggina, Denis: "Siamo un gruppo che vuole arrivare in alto. Ne verremo fuori"

Dopo la vittoria a Pescara, l'attaccante della Reggina German Denis ha commentato: "Il gol è una gioia enorme - sottolinea TuttoReggina.com - abbiamo vinto uno scontro diretto importantissimo. Non dobbiamo mollare, dobbiamo pensare a mercoledì. In quest'ultimo periodo non meritavamo di perdere punti. Siamo un gruppo straordinario, sono stati coinvolti calciatori che hanno giocato poco e hanno fatto bene e questo alla fine può fare la differenza. Il gol? E' stato bravo Lakicevic a mettere una grande palla. Quello che ho sbagliato cinque minuti prima era più facile. Era importante farmi trovare pronto. Siamo un gruppo che vuole arrivare in alto. Siamo in una posizione di classifica precaria, ma piano piano cercheremo di venirne fuori".