Reggina, Gallo: "Prima la salvezza, poi dobbiamo migliorare. Toscano, scelta dolorosa"

Il presidente della Reggina Luca Gallo ha parlato così in un'intervista al Corriere dello Sport della sua squadra: "La Reggina è una società sana. Da'altra parte non si sfugge ai controlli della Covisoc. Per quanto riguarda gli aspetti sportivi siamo in ritardo. I tifosi e io per primo immaginavamo cose diverse. C'è da migliorare, molto in fretta. La mia acquisizione della Reggina è stata una scelta di cuore. La Reggina non aveva futuro, abbiamo dovuto risanare tutto".

Cosa cambierebbe del nostro calcio: "Alcune regole cervellotiche. Talune norme vanno snellite. Poi credo che la ripartizione dei proventi dei diritti televisivi andrebbe adeguata ai bacini d'utenza".



Cosa non andava con Toscano: "Toscano è una persona perbene. Ci ha fatto vincere in C. Purtroppo non è possibile sostituire un presidente o 30 calciatori e per dare una scossa abbiamo deciso di esonerare Mimmo. E' stata una scelta dolorosa".

Sugli obiettivi: "Ora bisogna salvarsi. Ma ho capito che l'obiettivo uno deve strutturarlo durante il campionato. Sarà una lotta durissima perché il torneo è molto equilibrato. Vietato fare pronostici. Chi avrà continuità la spunterà".