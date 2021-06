Reggina, Taibi: "Per Edera e Rivas parlerò con Torino e Inter. Aglietti ha chiesto solo Obi"

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi intervistato sui canali ufficiali del club ha parlato del mercato che porterà avanti partendo da nodo portiere: “Il nostro obiettivo è cercare un numero uno esperto e uno giovane, ci stiamo muovendo senza avere fretta. Il mister non ci ha chiesto alcun giocatore a parte Obi e questo mi fa piacere perché di solito i tecnici fra le prime richieste fanno i nomi di giocatori già allenatori. Al Chievo per esempio ci sono giocatori importanti come Canotto e Garritano, ma al momento sono inarrivabili per le nostre casse. Menez e Faty? Bisogna vedere come è andata l’annata, l’intenzione e la volontà dei calciatori. Parleremo col mister e anche coi ragazzi. Per quanto riguarda Edera farò una chiacchierata con il ds del Torino, ma è una cosa prematura, Folorunsho potrebbe darci la priorità in caso di nuovo prestito in Serie B, ma credo possa avere richieste dalla Serie A e poi nel 4-4-2 non è facilmente collocabile. Per Rivas domani ho un appuntamento con l’Inter, con i dirigenti nerazzurri ho un buon rapporto e sicuramente una soluzione la troveremo. Mentre su Orji e Kingley parleremo con Aglietti sul confermarli o meno. - continua Taibi parlando poi delle uscite – Per quanto riguarda Liotti e Stavropoulos l'idea è tenerli e sono convinto che resteranno, ma nel mercato può accadere di tutto, mentre Rossi e Gasparetto ci hanno dato tantissimo e li ringraziamo per questo, ma sono in uscita anche per il discorso over. Mio rinnovo? A me interessa fare il mercato, poi parleremo e se c'è la volontà di prolungare lo vedremo più avanti”.