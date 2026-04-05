Regini sul Samp-Empoli: "Scontro diretto da non fallire per entrambe. Deciderà un episodio"

“Fa male vedere la Sampdoria in questa situazione, siamo al settimo allenatore in neanche due anni e qualcosa dunque si è sbagliato nelle scelte e nella programmazione”.

L’ex difensore Vasco Regini parla così della squadra blucerchiata che prosegue nel suo momento difficile nonostante un mercato invernale importante: “A gennaio sono arrivati giocatori di prima fascia per la Serie B e i dieci punti in quattro gare sembravano essere segnali per un campionato tranquillo e invece è arrivato un altro blackout e un cambio in panchina. - prosegue Regini ai microfoni di Sampdorianews.net -Il cambio di allenatore è sempre una sconfitta per tutto il gruppo squadra. I giocatori devono ritrovare fiducia in se stessi e pensare solo al campo senza essere condizionati da fattori esterni".

Regini poi sposta l’attenzione su quell’Empoli, altra squadra in cui ha giocato, che vive un momento di difficoltà e affronterà proprio la Sampdoria nel prossimo turno: “Il campionato di Serie B non fa sconti a nessuno, la classifica è sempre molto corta e ora si trovano a giocare la salvezza contro le altre dopo un periodo non troppo buono. - prosegue Regini – Sarà uno scontro diretto da non sbagliare e arriva dopo una sosta con le due squadre che hanno avuto il tempo necessario per preparasi al meglio. Mi aspetto una gara dove l’episodio può fare la differenza”.