Regini sulla Sampdoria: "Vincere a Cesena per rendere tangibile l'obiettivo playoff"

Doppio ex di Cesena-Sampdoria, Vasco Regini, una vita da difensore in Serie A e oggi un presente da Commissario Tecnico della Nazionale U19 di Malta, ha analizzato la sfida del 'Manuzzi' attraverso le colonne de Il Secolo XIX:

"Sicuramente con una vittoria l'obiettivo playoff diventa tangibile. Metti al sicuro la salvezza e a quel punto puoi innescare quella spinta dell'ambiente che può dare qualcosa in più".

Sull'impatto avuto da Attilio Lombardo in panchina, ha poi commentato: "Di sicuro è stata una mossa coraggiosa, perché tutte le dinamiche di squadra erano improntate sulla difesa a 3, compresa la costruzione della rosa. Però a volte un singolo episodio come questo può cambiare l'annata. E i risultati gli danno ragione".

Sull'impiego di un centrocampista come Abildgaard in difesa, Regini analizza: "Mi è capitato di vedere altri casi simili. Mi viene in mente Salamon, che a Foggia con me faceva il centrocampista. Crescendo è diventato un centrale e lo ha fatto con successo. Dipende sempre tutto dalle caratteristiche di un giocatore, ma la Samp con Abildgaard penso abbia avuto risultati ottimi, poi è normale fare errori".