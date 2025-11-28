Rimini escluso dalla C, l'ex Regini: "Chi ha sbagliato deve pagare per il bene del calcio"
L'ex calciatore del Rimini Vasco Regini, in biancorosso nella stagione 2022-23, ha espresso tutto il suo disappunto per l'esclusione del club romagnolo dal campionato di Serie C pubblicando un commento, su Instagram, sotto al comunicato ufficiale diffuso dalla società: "Questa squadra aveva un’anima, un’energia e una voglia di lottare che raramente ho visto nel calcio. Le straordinarie persone che ho conosciuto alla Rimini Calcio meritano rispetto e con loro tutta la gente di Rimini.
Chi ha sbagliato deve pagare per il bene del calcio. Rimini non merita questo".
