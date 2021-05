Salernitana, Bocchini: "Dedicata a Castori, a un passo dall'impresa"

Una vittoria da cardiopalma, una vittoria che spinge la Salernitana al secondo posto, a sole due giornate dalla fine del campionato. Dopo il triplice fischio l'allenatore in seconda Riccardo Bocchini, vice di mister Castori, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole: "Dedichiamo questa vittoria a Fabrizio Castori perché è quello che sta soffrendo più di tutti. Era collegato via televisione, via internet, ma è normale così. Alla fine nello spogliatoio è successo di tutto, un esplosione di gioia e abbracci, soprattutto dopo una vittoria de genere. Una vittoria sofferta, portata a casa contro un avversario che ci ha reso la vita difficile. E tutta questa euforia dovremmo metterla in campo anche venerdì con l'Empoli. Siamo padroni del nostro destino, tutto dipenderà da noi. Non dobbiamo pensare a quello che faranno le altre squadre, perché sarebbe un grave errore. Ma dobbiamo focalizzarci soltanto noi stessi. Per imparare a vincere, bisogna vincere sempre: è l'unico metodo che ti permette di acquisire autostima, capacità di lettura e gestione tattiche. Poi è normale che nel corso dei novanta minuti non si può sempre dominare e controllare il gioco, perché comunque di fronte c'è l'avversario. Oltre a un grande lavoro tecnico, stiamo cambiando anche la mentalità di questo gruppo. Negli anni scorsi non si è mai riusciti a portare il club a questi livelli, ma se continuiamo a migliorare possiamo andare anche oltre. Questa squadra non ha mollato mai, anche quando ha subito la rete del pareggio: abbiamo subito qualche contropiede, ma nulla di più. Coulibaly per recuperare e tornare al meglio deve giocare di più, oggi è entrato ed ha fatto bene. Il calcio di rigore è un episodio, ti può andare bene o male. Un calciatore forte, che ha la personalità giusta, non ha paura di sbagliare: merito a Tutino che l'ha tirato e ci ha regalato i tre punti. Stiamo crescendo ancora, anche se mancano due partita alla fine. Abbiamo voglia di vincere".