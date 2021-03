Salernitana, Castori: "Guai a fidarsi del Cosenza, ottima squadra". I convocati: out in 4

L'allenatore della Salernitana Fabrizio Castori si è espresso così nella breve conferenza stampa di questo pomeriggio: "Ci aspetta una partita molto difficile e complessa, occorrerà tanta pazienza per venirne a capo e siamo consapevoli che servirà tanto equilibrio se vogliamo vincere. Pensare alla gara di Cittadella sarebbe un errore, il match più importante è sempre quello che si deve giocare nell'immediatezza. Conosco bene Mbakogu e ho condiviso con lui una grande esperienza a Carpi, sarà un avversario da tenere in grossa considerazione perchè le sue ripartenze possono far male a qualunque difesa. Attaccare senza concedere il contropiede è un concetto sul quale ho battuto molto durante la settimana. Per fortuna la squadra ha una condizione mentale ottima, questo consente alle gambe di girare da sole. Formazione? Leggo tante cose, ma sono un allenatore che valuta il lavoro settimanale prima di tirare giù una linea e prendere le decisioni definitive per il bene della squadra. Se vengono a mancare adrenalina, carica agonistica e tensione giusta rischiamo di fare fatica". Chiusura dedicata alle polemiche dell'andata: "Anche sotto questo aspetto ci tengo a fare chiarezza: hanno fatto tutto da soli, la Salernitana è stata spettatrice di quello che accadeva dopo una vittoria meritata ottenuta in casa loro. Dobbiamo spendere energie per pensare alla partita di domani, non a quello che è stato. Loro hanno conquistato più punti fuori casa che nel loro stadio, evidentemente hanno le caratteristiche giuste per vincere in trasferta. Lo sappiamo che non valgono quella classifica, ci vorrà rispetto e grosso equilibrio".

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Cosenza. Non faranno parte della gara Antonucci e Barone, calciatori acquistati in estate ma che non sono mai stati presi in considerazione, nemmeno dopo la mancata cessione di gennaio. Soprattutto il talento scuola Roma è un mistero: voluto, trattato, acquistato e ora ai margini. Operazione dunque che non è risultata felice. Infortunati Aya, Dziczek e Lombardi, in diffida Coulibaly, Djuric e Tutino.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.