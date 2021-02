Salernitana, Fabiani: "Lecce ed Empoli ci hanno ostacolato per Pettinari e La Gumina"

Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha parlato sulle colonne de Il Mattino del mercato partendo dall’ultimo colpo, il norvegese Kristoffersen: “All’estero si fa un gran parlare di lui, è una bestia. Aveva delle richieste, ma tramite un amico che abita qui ha scelto la Salernitana. Ora aspettiamo il transfert e le visite mediche. Pettinari e La Gumina? Per il primo abbiamo fatto più d un sondaggio, avrebbe gradito la destinazione e non era un problema di soldi, ma i suoi agenti ci hanno detto che il telefono del Lecce squillava a vuoto, evidentemente non volevano rinforzare una diretta concorrente e hanno preferito tenerlo fuori lista. - continua Fabiani - Anche il secondo era un’idea, c’era l’accordo con l’agente, ma l’Empoli non c’è stato. La Sampdoria ha l’obbligo di riscatto dai toscani per 5 milioni al primo punto fatto nel girone di ritorno, cosa che non si è ancora verificata. Le due società avrebbero dovuto modificare gli accordi e fare il riscatto anticipato, c’era l’ok della Samp, che ci avrebbe girato il giocatore, ma l’Empoli si è opposto. Quando l’abbiamo capito non c’erano più punte importanti sul mercato".