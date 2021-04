Salernitana, ieri nuovi test molecolari per la squadra. Oggi i risultati e poi nuovo allenamento

Dopo la positività emersa all'interno del gruppo squadra della Salernitana c'è attesa per i nuovi test molecolari a cui è stata sottoposta la formazione di Fabrizio Castori. Come riporta Il Mattino ieri la rosa è in attesa per la giornata di oggi dei risultati per poi tornare, se possibile, in campo nel pomeriggio dopo l'annullamento della seduta di ieri. Come da programma i granata sono attesi il primo maggio dalla gara all'Arechi contro il Monza.