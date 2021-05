Salernitana in Serie A, il sindaco Napoli: "Ho il cuore colmo di gioia. Multiproprietà? La dirigenza risolverà"

"Ho il cuore colmo di gioia, la promozione in Serie A è un’operazione di marketing territoriale importantissimo per la città. Ospiteremo grandi società rappresentanti grandi realtà europee". Così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha commentato la conquista della Serie A da parte della squadra di mister Castori. Il primo cittadino della città campana ha poi parlato anche della questione multiproprietà con Claudio Lotito che dovrà cedere le proprie quote essendo già proprietario di un altro club, la Lazio, in massima serie: "La multiproprietà? Confesso la mia ignoranza in materia, la dirigenza ha le competenze necessarie per risolvere anche questo problema”