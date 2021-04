Salernitana, l'agente Paloni: "Preso Cavion, deluso per Antonucci"

Intervenuto telefonicamente durante la trasmissione "SeiGranata" in onda su SeiTv e organizzata da TuttoSalernitana, l'agente Paolo Paloni ha parlato dei suoi assistiti esprimendo un mix tra soddisfazione e rammarico. Ecco le sue dichiarazioni:

Partiamo da Bogdan, calciatore che sta facendo progressi settimana dopo settimana e che ha segnato gol importanti...

"Luka sta disputando una buona stagione, è contento di indossare la maglia della Salernitana e si è calato nella realtà con la giusta mentalità. Inizialmente ha avuto qualche problema fisico, poi si è conquistato una maglia da titolare e credo abbia ripagato in pieno la fiducia".

Come mai Antonucci non ha mai giocato?

"Il talento di Mirko è straordinario e sono sorpreso anche io. Evidentemente mister Castori non lo ha ritenuto congruo al suo sistema di gioco, però parliamo di un ragazzo che si allena sempre e avrebbe meritato la sua chance. Quando una squadra funziona non è semplice intaccare gli equilibri, ma a mio avviso poteva trovare un pochino più di spazio. Secondo me è un talento di livello, ha numeri indiscutibili. Da ogni esperienza, anche la più negativa, bisogna cogliere il massimo. E' quello che ripeto a tutti i ragazzi che ho il piacere di gestire. E' stato comunque a contatto con uno spogliatoio unito e vincente. Resta un po' di rammarico, su questo non ci sono dubbi, è un ragazzo che ha esordito in serie A e ha disputato le competizioni europee. Secondo me poteva dare il suo contributo".

Bene anche Kupisz...

"Castori lo conosce molto bene, è un ragazzo serio e molto attaccato alla società in cui gioca. E' un valore aggiunto per tutti, il classico calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione".

Cavion è della Salernitana?

"Si è esposto il direttore sportivo in tal senso, quindi posso assolutamente confermare. E' un giocatore che abbina quantità e qualità, quello di mezzala è il suo ruolo principale ed è forte negli inserimenti. Realizza sempre 5-6 gol a stagione, ha corsa e temperamento. Secondo me è un calciatore che potrà essere utile alla causa della Salernitana, poi in base alla categoria faremo le necessarie valutazioni. Ma questo discorso vale per tutti i giocatori dell'organico, parleremo serenamente con la proprietà e il club al momento opportuno".