Salernitana, Lecce e Crotone su Tutino. L'attaccante frena: "Sogno il gol sotto la Sud"

Gennaro Tutino via dalla Salernitana? Assolutamente no. Almeno per ora. Al netto di alcune voci che erano circolate in queste ore, l'attaccante napoletano dovrebbe restare un punto di forza del reparto offensivo granata fino al termine della stagione: lo ha confermato categoricamente la dirigenza, lo si capisce anche dalla decisione dell'area comunicazione di sceglierlo come ospite della prossima puntata del format "Box To Box" che sta riscuotendo un grande successo e che sta permettendo alla tifoseria di conoscere meglio i propri beniamini. Su Facebook è andato in onda un piccolo assaggio di quello che vedremo domani pomeriggio, con Tutino che fa una promessa al pubblico: "Quando venni da avversario con la maglia del Bari, guardavo la curva e mi tremavano le gambe. E' una tifoseria spettacolare, ci mancano tanto e speriamo di averli presto al nostro fianco perché saremmo ancora più forti. Il mio sogno è quello di segnare sotto la Sud e vederla venir giù come accadeva in passato. Guardo spesso i video della curva su Youtube, sono immagini da pelle d'oca".

Tutino, che ha portato in dote 18 punti tra gol e assist, probabilmente è stato penalizzato da un modulo che non esalta le sue caratteristiche e che lo tiene lontano dall'area di rigore, ma, di contro, Castori ha sottolineato che tutti gli attaccanti allenati in carriera siano andati in doppia cifra e che l'aspetto tattico sia poco incisivo. A ogni modo è concreto il sondaggio del Crotone e del Lecce, pronto a sferrare l'assalto decisivo in caso di partenza di Stefano Pettinari, calciatore che piace proprio alla Salernitana ma che ha chiesto un quadriennale da 500mila euro netti più bonus. Ricordiamo, però cche la società granata sarà obbligata a riscattare Tutino in caso di promozione versando nelle casse del Napoli 5 milioni di euro. Che non sia stata digerita la panchina col Pescara? Che Castori abbia voluto lanciare un messaggio? Le vie del mercato sono infinite, tra una settimana ne sapremo di più.