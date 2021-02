Salernitana, malore Dziczek. La Gazzetta dello Sport: "Perché tornò in campo a ottobre?"

vedi letture

In casa Salernitana e non solo continua a tenere banco quanto accaduto durante il match di sabato contro l'Ascoli a Patryk Dziczek, centrocampista vittima di un malore all'86'. Episodio, questo, che fa il pari con quello avvenuto in allenamento lo scorso 21 settembre dopo il quale, a seguito di tutti gli accertamenti effettuati con esito negativo, il giovane polacco aveva riottenuto l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Una idoneità che oggi è al centro dell'attenzione con un pezzo de La Gazzetta dello Sport dal titolo "Perché Patryk tornò subito in campo a ottobre?" e al cui interno si pone l'attenzione sugli esami fatti dal calciatore in autunno dopo il primo episodio e sui quali vige la privacy per quanto riguarda gli esiti.