Salernitana, Veseli: "Empoli, Monza e Lecce favorite, ma per la A ci siamo anche noi"

Il difensore della Salernitana Frederic Veseli dalle colonne del Corriere dello Sport ha lanciato la sfida per la promozione in Serie A spiegando che i campani lotteranno fino all’ultimo per conquistare l’obiettivo: “Da qui alla fine sarà importante la condizione mentale, che a sua volta richiede un’ottima condizione fisica. Noi abbiamo fatto una preparazione molto intensa e anche il lavoro quotidiano lo è, non ci rilassiamo mai, il tecnico tiene tanto a tutto questo. Quando arrivi a fine partita e ti senti ancora in grado di spingere non puoi che ricavarne autostima. Questa è la mentalità, sapere che attraverso la fatica arrivano i risultati. - continua ancora il centrale - Quanti punti occorrono? Sono concentrato sul presente, sulla gara con il Brescia di domenica prossima. Le favorite per la A? Empoli e Monza sono lì, il Lecce è tornato con prepotenza, ma ci siamo anche noi, è inutile negarlo. Tuttavia, fare pronostici è impossibile. Una cosa è certa, gli avversari devono sapere che quando incontreranno la Salernitana per loro sarà sempre una giornata difficile”.