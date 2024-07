Ufficiale Sampdoria, è finita l'avventura di Conti: il terzino ha risolto il contratto

vedi letture

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Andrea Conti ha risolto il suo contratto con la Sampdoria. Di seguito il comunicato ufficiale del club blucerchiato:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti".

L'ex Milan saluta con un anno d’anticipo sulla scadenza naturale del contratto, Il terzino classe ‘94 ha trovato l’intesa con il club blucerchiato per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2025. In questo modo i liguri risparmiano circa 2 milioni di euro lordi, una cifra importante, che andrà a incidere sull’indicatore di liquidità, andando a pareggiare in pratica il “rosso” dell’investimento per il riscatto di Giovanni Leoni. L’ingaggio di Conti inoltre valeva da solo un quinto del tetto del salarity cap e questo permetterà di manovrare con maggiore libertà sul mercato per andare all’assalto di rinforzi utili ad Andrea Pirlo.

L’avventura di Conti, iniziata nel gennaio 2022, va così a terminare dopo appena 12 presenze in un anno e mezzo e frequentissimi problemi fisici che lo hanno fortemente condizionato visto che nella passata stagione ha giocato appena una presenza, nel finale della sfida contro il Lecco a Marassi. Già in passato la Sampdoria aveva provato a trovare un accordo con Conti, così come con Verre, per la risoluzione senza però trovare un’intesa. Intesa che ora è arrivata e permetterà alla Samp di prendere aria e al giocatore di cercare una nuova squadra a parametro zero.