Serie B, Ascoli-Vicenza: ultima chiamata per il Picchio, biancorossi vicini al traguardo

Dopo l'errore nel set-point salvezza contro il Cosenza dello scorso venerdì, l'Ascoli torna in campo contro il Vicenza per cercare punti ormai essenziali in questo finale di stagione. I biancorossi sono invece reduci dalla prestigiosa vittoria nel derby veneto con il Cittadella e si trovano in una posizione di classifica molto tranquilla. Tuttavia, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico Di Carlo ha esortato a non dare per già raggiunto l'obiettivo stagionale: "Ci sono sette partite con 21 punti a disposizione, bisogna farne almeno ancora quattro per arrivare alla salvezza".

COME ARRIVA L'ASCOLI - Dopo la sconfitta per 2-1 a Cosenza, la squadra è andata in ritiro e si è chiusa in silenzio stampa per approcciare al meglio l'impegno di oggi. Rispetto alla gara del San Vito-Marulla mister Andrea Sottil recupera Federico Dionisi, che ha scontato il turno di squalifica. Si sono aggregati al gruppo anche Stoian e il terzo portiere Venditti. Probabile l'impiego del modulo ad un'unica punta con Sabiri e Bidaoui alle spalle di Dionisi, ma non è da escludere che il tecnico possa provare un diverso assetto là davanti per tentare di rinvigorire la scarsa vena realizzativa del Picchio. Il resto della formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella di Cosenza, con il ritorno di Caligara in mediana e i ballottaggi sulle fasce: D'Orazio potrebbe partire titolare a sinistra, mentre a destra è favorito Cacciatore su Pinna e Pucino.

COME ARRIVA IL VICENZA - I veneti arrivano da una striscia di 3 risultati utili consecutivi e occupano attualmente il decimo posto in classifica, un ottimo bilancio per una neopromossa a questo punto della stagione. Per chiudere il prima possibile il discorso salvezza Mimmo Di Carlo potrebbe riproporre il 4-3-3 del successo interno sul Cittadella, ma dovrà fare a meno di un elemento importante come Riccardo Meggiorini, che sconterà la squalifica così come Jari Vandeputte. Dalmonte è recuperato ma non ancora in grado di partire da titolare, mentre Giacomelli dovrebbe essere in campo dal primo minuto accanto a Da Riva. Anche Nalini scalpita per giocare. In mediana spazio a Pontisso, Rigoni e Cinelli, con Zonta possibile alternativa. In difesa resta in dubbio il grande ex Emanuele Padella.