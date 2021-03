Serie B, Chievo-Vicenza: Di Carlo-Meggiorini e il ritorno da ex per un derby da tripla

Derby da tripla questa sera allo stadio Bentegodi, laddove si affrontano Chievoverona e Vicenza per chiudere un'altra, intensissima giornata del campionato di serie B. Due formazioni molto ambiziose e che, nel loro percorso, hanno alternato risultati clamorosi a passi falsi inattesi contro avversari alla portata. A dare ulteriore interesse alla gara tra gialloblu e biancorossi è anche la presenza di Domenico Di Carlo, allenatore che ha riportato il Vicenza in B anche con un pizzico di fortuna (la promozione fu "a tavolino" per i noti fatti legati al Covid) e che ha scritto pagine di storia molto importanti anche con i clivensi. Dirigerà l'incontro, aperto ad ogni tipo di risultato, il signor Doveri. Un fischietto di un certo livello.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA

Ampia scelta per mister Aglietti, pronto a proporre un 4-4-2 a trazione anteriore e che possa esaltare le caratteristiche degli esterni. In odore di titolarità c'è Ciciretti, calciatore che sta scalando posizioni nelle gerarchie del tecnico e che sta anche garantendo gol ed assist pesanti. Sull'out opposto ci dovrebbe essere Garritano, mentre Giaccherini non è ancora la 100% e potrebbe essere l'asso nella manica da giocarsi nella ripresa. Il tandem di mediani è ormai consolidato: l'esperienza e il dinamismo di Obi abbinato alla qualità e all'imprevedibilità di Palmiero. Il rebus riguarda il reparto offensivo. In questi giorni Canotto è stato provato anche come seconda punta, ma orientativamente ci saranno l'ariete Djordjevic e Fabbro, in leggero vantaggio su Margiotta e De Luca. Anche Di Gaudio, prelevato dai cugini del Verona l'ultimo giorno di mercato, scalpita e reclama spazio: per lui possibile una mezz'ora nella ripresa, per mettere in campo qualità, rapidità ed esperienza.

COME ARRIVA IL VICENZA

Infermeria che si è riempita in queste ore in casa biancorossa. Oltre a Jallow, ex della sfida che fu ceduto dal Chievo alla Salernitana per circa un milione di euro, mancheranno Da Riva, Ierardi e, soprattutto, Nalini. Il forte esterno, a segno contro la Cremonese, salterà un'altra partita: una pedina potenzialmente fondamentale e devastante per la categoria, ma che in carriera ha pagato qualche problema fisico di troppo che ne ha fermato una ascesa che sembrava ormai irrefrenabile. Possibile che mister Di Carlo opti per uno schieramento a specchio, con la coppia Meggiorini-Giacomelli che si integra benissimo per caratteristiche. Anche Meggiorini, tra l'altro, è un fresco ex e la scelta del club gialloblu di non rinnovargli per due mesi il contratto prima dei playoff destò grosso stupore. Scelte fatte anche a centrocampo, con Dalmonte pienamente recuperato e pronto a riprendere il suo posto sulla fascia per mettere a disposizione dei compagni cross e intraprendenza. In difesa potrebbe essere Valentini ad affiancare Padella